Cadimare, barca con scritte ingiuriose abbandonata sullo scivolo. Gli abitanti: “Deve essere subito rimossa”

Da più di una settimana, forse una decina di giorni, quello scafo occupa una parte dello scivolo per il varo e l’alaggio delle barche a Cadimare. La barca già di per sé non potrebbe assolutamente stare in quel punto, ma a peggiorare la situazione è lo stato di degrado in cui versa, coperta com’è di scritte ingiuriose e simboli che ben poco lasciano all’immaginazione. Non è noto chi sia stato a conciarla in quel modo, ma gli abitanti sono certi solo di una cosa: vogliono che quella barca venga rimossa da lì.

Ecco allora che viene lanciato l’appello all’Autorità di sistema portuale, al Comune della Spezia e alla Pro loco, affinché si adoperino per rimuovere il relitto. Infatti la sua presenza sullo scivolo incide sul rispetto delle norme demaniali e della navigazione, ma sono certamente da tenere in considerazione anche le questioni legate al decoro del borgo.

