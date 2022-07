Crescono i ricoveri in Liguria, una terapia intensiva occupata nello Spezzino

Sono 2.180 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24 ore grazie a 8.809 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 248, Savona 394, Genova 1.198, La Spezia 336, non riconducibili a domiciliazione in Liguria 4.

Il bollettino odierno riporta anche tre decessi, avvenuti al San Martino di Genova e all’ospedale di Sestri Levante, che fanno salire a 5.379 il numero delle vittime liguri da inizio pandemia, 618 delle quali spezzine. Sul fronte ospedaliero si registrano invece tredici nuovi ricoveri che fanno salire a 397 il dato ligure con 11 terapie intensive. In controtendenza invece l’Asl5 dove il numero degli ospedalizzati è sceso da 57 a 56 con una sola terapia intensiva occupata mentre i casi attivi sono attualmente 3.668 su 26.027. Nelle ultime 24 ore infine sono risultate guarite 1.767 persone per un numero complessivo di 475.509 da inizio emergenza.

