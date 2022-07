Crisi idrica, l’entroterra imperiese resterà a secco di notte. La ricetta di Claudio Scajola contro la siccità

Imperia. Rubinetti chiusi dalle 22 alle 5 del mattino a Chiusanico, Pontedassio, Lucinasco e in tre frazioni di Imperia. E poi ancora: riattivare i vecchi pozzi in disuso, lavorare sull’acquedotto Roja, ma soprattutto andare a cercare acqua altrove, collegandosi con la sorgente che passa per il traforo dell’Armo-Cantarana: è questa la ricetta presentata dal sindaco e presidente della provincia di Imperia, Claudio Scajola, al tavolo tecnico che si è svolto nel palazzo del capoluogo.

