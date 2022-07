Jova Beach Party, ecco le strade chiuse nell’albenganese: piano viabilità, navette e parcheggi

Villanova d’Albenga/Albenga. Vertice in Prefettura a Savona del Comitato operativo per la viabilità in vista del “Jova Beach Party” a Villanova d’Albenga, che ha imposto misure straordinarie e coordinate sul fronte mobilità, sicurezza e logistica per assicurare l’organizzazione dell’atteso evento musicale. Il piano predisposto è stato vagliato anche dallo stesso Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

... » Leggi tutto