“Oggi il Paese si è risvegliato con la possibilità concreta che Mario Draghi non sia più il nostro Presidente del Consiglio. Questo sarebbe un danno molto grave per il Paese, proprio ora che aveva recuperato credibilità in Europa e nel mondo, dopo aver lottato per ottenere le importanti risorse del PNRR.” Lo ha dichiarato in una nota Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

