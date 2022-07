Sulla Ripa torna il senso unico alternato, possibile chiusura di una settimana ad agosto

Sarà consegnato il 19 luglio da parte di IRE S.p.a. il cantiere per la realizzazione del secondo stralcio del terzo lotto delle opere di sistemazione della Strada della Ripa. Il tratto interessato è quello compreso fra il “vallo” realizzato tra i lotti 2 e 3 e l’intersezione con via Montebuono. Il costo delle opere è di circa 113mila euro, finanziati da Regione Liguria. La ditta esecutrice è New Era Costruzioni S.r.l.

