Vignali nello staff del sindaco, manca solo un nome per completare il poker dei collaboratori di Peracchini

Col passare dei giorni prende una forma sempre più definita la squadra dello staff che il sindaco Pierluigi Peracchini vuole accanto per i prossimi cinque anni, oltre ai nove assessori della giunta.

Preso atto nei giorni scorsi dell’aggiunta della figura dell’unità di supporto alle attività del sindaco nelle scorse ore è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune il nome di chi andrà a ricoprire tale ruolo. Si tratta di Mariano Alberto Vignali, giornalista e responsabile della comunicazione della Provincia, che già nel corso della campagna elettorale aveva dimostrato di essere una delle figure maggiormente vicine all’allora candidato Peracchini.

Conferme, come preannunciato, per Alberto Giarelli nel ruolo di capo di gabinetto e di Silvia Ferrari per quello di portavoce, mentre è ancora da individuare il successore di Pietro Antonio Cimino, nel frattempo nominato assessore, per il ruolo di vice capo di gabinetto.

