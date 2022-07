Vasia. Quando si dice “essere testardi come un asino” non viene mai da pensare che forse questo animale si intestardisce su qualcosa perché sa di avere ragione. E la maggior parte delle volte è proprio così. Gli asini, come dimostrato scientificamente e soprattutto da chi ci ha a che fare, sono animali estremamente intelligenti e soprattutto affettuosi.

... » Leggi tutto