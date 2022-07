Alassio prepara il fine settimana nel segno della sicurezza

Alassio. ​”Alla vigilia del fine settimana vorrei ricordare le ordinanze che abbiamo emesso in tema di controllo della sicurezza urbana e della vivibilità della città – Marco Melgrati, sindaco di Alassio, riassume i provvedimenti trasmessi per l’applicazione alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine del territorio -. Al momento stiamo vivendo un’estate serena, in una città che si sta lasciando alle spalle due anni di emergenza sanitaria. L’obbiettivo è fare in modo che nulla turbi questa ritrovata serenità”.

