Auto storiche a Bolano, i capolavori del passato nella cornice di Piazza del Castello

Nel suggestivo borgo di Bolano ritornano protagoniste, nella giornata di oggi, sabato 16 luglio, auto e moto storiche, grazie all’evento organizzato e promosso dall’associazione locale “Convivia in Bolano”, con anche il patrocinio del Comune, di Asi e di Cams (Circolo auto e moto storiche La Spezia).

L’appuntamento è fissato presso la caratteristica Piazza del Castello alle 17, dove si potranno ammirare dal vivo le vetture che hanno segnato un’epoca e che hanno fatto la storia, non solo dal punto di vista automobilistico. Si attende, come gli anni passati e le scorse edizioni, una numerosa e attiva partecipazione non esclusivamente da parte degli appassionati ed esperti del settore, ma anche da tutti coloro che non vogliono lasciarsi scappare l’occasione di rivivere dei veri capolavori del passato, all’interno di un borgo tutto da scoprire.

