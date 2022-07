Big in campo nel Don Quique Fit Open. Cresce l’attesa per le finali

Imperia. Con l’ingresso in scena della prime teste di serie, è entrato oggi decisamente nel vivo a Imperia, sui quattro campi di zona San Lazzaro, il 4° Don Quique Fit Open, terza tappa – unica in Liguria – del neonato circuito nazionale Open Padel, con 85 coppie iscritte, di cui 60 nel tabellone maschile, con una folta partecipazione di atleti da fuori regione e diversi stranieri. In programma quest’oggi i match degli ottavi e dei quarti di finale, mentre domani mattina (dalle ore 10) si giocheranno le semifinali.

