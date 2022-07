Consegnato il Parmurelu d’Oru alla ricercatrice medica Alice Bertaina: «Non me lo aspettavo, è stata una grande emozione»

Bordighera. E’ stato consegnato nel pomeriggio, in una ex chiesa Anglicana particolarmente gremita, il Parmurelu d’Oru alla dottoressa Alice Bertaina: «Rara eccellenza della nostra città che lavora con professionalità e rigore scientifico nella ricerca oncologica pediatrica, prima a Roma e ora negli Stati Uniti». «Non me l’aspettavo – ha detta la ricercatrice, da anni trapiantata negli States – E’ stata una grande emozione».

