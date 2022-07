Degrado a Ventimiglia, lo sfogo di Giovanni Ballestra: «Pessimo servizio di spazzamento e raccolta rifiuti»

Ventimiglia. «Siamo alla metà di luglio, piena stagione estiva di un anno che come gli ultimi due è iniziato con tutte le problematiche che ha implicato la pandemia sull’andamento dell’economia, a febbraio è iniziata la guerra nel cuore dell’Europa ed anche in questa disastrosa circostanza le implicazioni ci fanno pagare il conto e le conseguenze sulle esportazioni alimentari verso i paesi del nord Africa aggraveranno ulteriormente i problemi della non gestione dei flussi migratori per la nostra povera Ventimiglia». Lo dichiara l’ex consigliere comunale e candidato sindaco alla scorsa tornata elettorale Giovanni Ballestra.

