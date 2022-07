“Draghi vai avanti”, l’appello dei sindaci firmato da Bucci e Toti invita i governatori a fare pressing sul premier

Genova. Oggi le elezioni anticipate sembrano più vicine che mai, buona parte del centrodestra spinge per un governo senza il M5s che, nel frattempo, è in concilio per trovare una strategia condivisa in vista dell’appuntamento di mercoledì, quando il premier Mario Draghi, le cui dimissioni sono state respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tornerà in parlamento per intervenire e forse verificare la possibilità di una nuova fiducia.

