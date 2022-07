Savona. È vivo e in prognosi riservata il gatto che ieri mattina alle 9 è precipitato dal terrazzo di casa, al sesto piano di un condominio di via Calamaro, una traversa di Corso Tardy e Benech, sul tetto di un’auto in sosta, proprio sotto ai poggioli dello stabile. Un volo di parecchi metri.

