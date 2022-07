Francesco De Gregori ha il Covid, rimandato il concerto spezzino

Francesco De Gregori è risultato positivo al Covid a quattro giorni dal concerto che avrebbe dovuto tenere alla Spezia insieme ad Antonello Venditti. L’appuntamento spezzino è stato quindi annullato e rimandato al 12 agosto in Piazza Europa. Ne hanno dato notizia gli stessi organizzatori dell’evento, che sottolineano come ” i biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date”. E’ possibile chiedere il rimborso (per chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data) entro e non oltre il 29 luglio 2022. Quello dei due cantautori romani è il concerto di punta dell’estate spezzina.

