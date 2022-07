Gotti dopo il Bochum: “Sempre 3-5-2? Non è detto. Domani giocherà anche Caldara”

“Vediamo. Ogni partita ci dà spunti, ci dice chi può fare di più e in quale modo. Ancora non partirei con la certezza di un modulo”. Così Luca Gotti al termine di Spezia-Bochum, prima amichevole di spessore per gli aquilotti a dieci giorni dall’inizio del ritiro. Il nuovo tecnico ha usato il 3-5-2 per tutta la partita, ma ribadisce di non essere un’integralista, come fatto in sede di presentazione, per quanto riguarda il sistema di gioco.

