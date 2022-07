Gotti spinge di nuovo Nzola: “Difficile credere a quello che mi hanno raccontato”

Se ce ne fosse bisogno, Luca Gotti spezza ancora una lancia a favore di M’Bala Nzola, attaccante sul quale ha intenzione di puntare per la prossima stagione. Lo fa al termine della partita tra Spezia e Bochum a Bressanone, primo test amichevole con una squadra professionistica. “A me Nzola oggi è piaciuto tanto: impegno, corsa, atteggiamento, lotta, nel legare il gioco, nel venire fuori per ricevere la palla, nell’attaccare la profondità. Si è presentato in ottime condizioni fisiche e non sta avendo difficoltà a tollerare carichi di lavoro che altri soffrono nel subire. Devo dire che, se non sapessi tante delle cose del passato che mi hanno raccontato, farei fatica a crederle”.

