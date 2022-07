Sole splendente e possibili rovesci sui rilievi, ma potrebbero verificarsi disagi per il caldo

Il sole la farà da padrone in questa calda giornata di luglio fatto salvo per qualche passaggio nuvoloso che si dissolverà nel corso della giornata. Sui rilievi al pomeriggio potrebbero verificarsi rovesci e temporali. Le temperature si avviano verso un innalzamento restando localmente stazionarie. L’umidità sarà su valori medio alti. I venti soffieranno deboli variabili o in regime di brezza. Il mare sarà poco mosso. La Protezione civile avverte che potrebbero verificarsi disagi per il caldo.

