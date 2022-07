Viaggia senza biglietto e in stato di ebrezza: insulta il controllore e sputa contro gli agenti

Era in stato di ubriachezza e quando gli agenti della Polizia locale sono arrivati in Piazza Verdi l’hanno trovata che inveiva contro un controllore di Atc. A finire nei guai è una madre di 35 anni che nei giorni scorsi è stata multata per ubriachezza molesta e denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza. Il tutto è avvenuto davanti alla figlioletta e visto il delicatissimo quadro famigliare emerso è stato richiesto l’intervento dei Servizi sociali.

