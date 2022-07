Bordighera. Grande successo per lo spettacolo di ieri, Sabato 16 luglio dedciato alla musica: “Deejay in rotonda”. Una notte in musica, che a partire dalle 21.30 ha animato la zona della rotonda di S. Ampelio con Claudio Guerrini, Giuditta Arecco Dj e speaker d RDS. La serata è continuata con Marco Vallotta Dj e speaker di Real Radio.

