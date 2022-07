Caldara ufficiale allo Spezia, subito in campo contro lo Stegen

Ora è ufficiale: Mattia Caldara è un nuovo giocatore dello Spezia, oggi pomeriggio l’esordio nell’amichevole contro i dilettanti dello Stegen, vinta per 8 a 0 dalle Aquile, al lavoro nel ritiro di Santa Cristina, in Val Gardena. Nato a Bergamo e cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, il difensore classe ’94 ha esordito in prima squadra e in Serie A il 18 maggio 2014 nel match Catania-Atalanta. Dopo due anni in prestito in Serie B, prima a Trapani poi a Cesena, con un bottino di 5 gol, nel 2016 è tornato a casa, diventando uno dei pilastri della formazione nerazzurra. Il 26 ottobre 2016 contro il Pescara la sua prima rete nella massima serie, in una stagione che lo ha visto realizzarne ben sette, destando l’interesse della Juventus, che ne ha acquistato il cartellino, lasciandolo in prestito a Bergamo fino al 2018. Nell’estate 2018 poi il passaggio al Milan, quindi il rientro all’Atalanta nella stagione 2019/2020, con esordio in Champions League. Nella stagione 2021/2022 viene ceduto in prestito al Venezia per trovare continuità e in Laguna guadagna meritatamente il posto da titolare, collezionando 31 presenze e un gol nella vittoria contro la Roma. Per ui anche dodici apparizioni in maglia azzurra Under 21 ed esordio in nazionale maggiore il 1° giugno 2018, contro la Francia.

