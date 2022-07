Curva Ferrovia: “Maurizio Conti è stato un simbolo del movimento ultras nella nostra città”

“Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo tragico momento” così gli ultras della Curva Ferrovia dello Spezia che esprimono cordoglio nei confronti di Maurizio Conti, mancato prematuramente nella mattinata di ieri a 65 anni. “Se oggi siamo questi – scrivono ancora – il merito è anche suo e di tutti quei ragazzi che nel 1974 hanno deciso di fondare un movimento tramandato di generazione in generazione è che mai vedrà la fine. Purtroppo ci ha lasciato un simbolo della nostra curva, un pezzo di storia che ha scritto pagine importanti del movimento ultras della nostra città. Diamo appuntamento a tutti – concludono – martedì alle ore 21 in passeggiata Morin per onorarlo nei migliori dei modi. Eternamente Ultras… Ciao Mauri!”.

