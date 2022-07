Domenica “bollente”, in Liguria sfiorati i 39 gradi. Ma nei prossimi giorni farà ancora più caldo

Genova. Come previsto è stata una domenica bollente in Liguria a causa dell’anticiclone africano Apocalisse4800. In provincia di Genova la temperatura più alta è stata raggiunta a Mele con 37,6 gradi registrati alle 14.00 dalla centralina Arpal, mentre in regione il record di giornata appartiene a Padivarma, in bassa Val di Vara, con 38,8 gradi rilevati alle 15.00. E considerando i tassi di umidità ben oltre il 50%, in molti casi i valori percepiti hanno superato i 40 gradi. Ma nei prossimi giorni sarà anche peggio.

