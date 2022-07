Due decessi al San Bartolomeo, 66 i ricoverati in Asl5

Ci sono anche due decessi di pazienti Covid-19 positivi nell’aggiornamento giornaliero Alisa/Ministero sulla pandemia. Si tratta di un uomo di 82 e una donna di 90 mancati nei giorni scorsi all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana; i ricoverati Covid-19 positivi mancati negli ospedali liguri da inizio pandemia diventano così 5.396, di cui 620 deceduti negli ospedali Asl5. Il bollettino riferisce poi di 1.758 nuovi casi sul territorio regionale (di cui 258 in Asl5) su 7.300 tamponi, di 1.839 guariti (quasi 480mila da inizio pandemia) e 11 nuovi ricoverati sul territorio regionale, che ora ne conta complessivamente 425, di cui 12 in terapia intensiva; 66 (+4) ricoverati sono in Asl5 (nessuno in terapia intensiva), di cui 55 (+4) al San Bartolomeo e 11 (numero invariato) al Sant’Andrea. Gli attuali positivi a livello regionale sono infine 25.911, di cui 3.571 residenti nello Spezzino.

