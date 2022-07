Festa nella tenuta del sindaco ma il dolce è servito al Casinò

Sanremo. Festa estiva la scorsa settimana nella vigna della famiglia Biancheri in regione Maure a Camporosso. Presente l’intero gruppo di maggioranza che sorregge il primo cittadino di Sanremo alle prese con il suo secondo ed ultimo mandato consecutivo che terminerà tra due anni. L’evento conviviale organizzato ogni anno dal sindaco ha visto partecipi tutti: i consiglieri e assessori in quota a Sanremo al Centro e quelli del Partito Democratico (assenti per motivi personali solo Mario Robaldo e Carlo Biancheri), quindi il blocco “dirigente” che il sindaco ha nominato alla guida delle società partecipate da Palazzo Bellevue. C’erano il presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero (PD), il consigliere del Cda Antonio Fera (ex assessore all’ambiente della giunta Zoccarato), il presidente di Amaie Spa Gianluigi Pancotti, il membro del consiglio di amministrazione l’avvocato Matteo Andracco, il presidente della Casinò Spa Adriano Battistotti e per chiudere le new entry del Cda della Fondazione Orchestra Sinfonica Chicca Dedali (Pigna Mon Amour) e Federico Carion.

