Il Coro Ska al Parco Shelley con un repertorio dedicato al mare

Il coro olandese SKA (School Korus Amsterdam) protagonista martedì 19 luglio alle 21.00 al Parco Shelley di San Terenzo. Sessanta elementi tra i 18 ed i 30 anni, che ogni due anni mettono insieme un repertorio musicale e partono alla volta dell’Europa in una tournée che tocca svariate città. Martedì prossimo allo Shelley presenteranno un repertorio a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, caratterizzato dal tema del mare. Nel repertorio classici polifonici di Brahms, Clara Schumann (moglie del celebre Robert) e un brano composto appositamente per il coro da Fabrizio Callai, direttore del Conservatorio di Genova, che verrà cantato in anteprima mondiale a Lerici. Il brano, dal titolo Notturno, è tratto dai celebri componimenti di Gabriele D’Annunzio risalenti al suo periodo di cecità.

Il coro SKA, fondato nel 1987 ad Amsterdam, compie quest’anno i trentacinque anni di attività, che verranno celebrati anche con un brano inedito composto da Amarante Nat, una compositrice contemporanea molto seguita in Olanda. I ragazzi si esibiranno in italiano, olandese, tedesco, islandese e inglese, diretti da Boudewijn Jansen, musicista anch’esso molto conosciuto in madre patria. E dopo il concerto di martedì sera, il coro si esibirà nuovamente a Genova con due concerti, di cui uno in carcere, quindi in Slovenia prima di rientrare alla base.

“Sono stato io il legame con Lerici per tutti questi ragazzi – spiega il giovane Gionata Bouchè –. Vivo in Olanda ma la mia famiglia è di qui, cantare a Lerici per me significa moltissimo. Ringrazio il Comune che ci ha dato questa possibilità e che ci ha aiutato nella logistica di questa performance. Spostare sessanta persone in stagione a Lerici non è stato facile. Ringrazio moltissimo anche chi ha composto per noi e tutte le associazioni che ci sostengono anche e soprattutto in Olanda”.

“Dare spazio ai giovani è una cosa che la nostra amministrazione ha a cuore da sempre, l’Europa è la nostra casa e mettere in atto relazioni tra popoli deve essere la nostra missione”, commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti.

Appuntamento quindi martedì, con ingresso libero e partecipazione non soggetta a restrizioni.

