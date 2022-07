“Incuria, abbandono e potenziali pericoli a Melara: amministrazione intervenga e incontri abitanti”

“Molti cittadini mi hanno segnalato la mancata manutenzione ordinaria relativa al quartiere di di Melara, negli spazi adiacenti gli immobili siti in Via dei Pini, con particolare riferimento agli alberi ed alle piante che insistono su quella zona, nonché nell’Area Verde, parimenti in via dei Pini che necessita di intervento di pulizia e cura”. Così in un’interpellanza di recente presentazione il consigliere comunale spezzino Massimo Lombardi. “Presso il Parco Area Verde di Melara – prosegue il capogruppo di Spezia bene comune – sussiste da tempo una situazione di progressivo abbandono e di totale incuria, come testimoniato dall’assenza di manutenzione, dalla mancanza di giochi per bambini, scalini rotti che potrebbero creare nocumento a chi li utilizza e muri danneggiati e rimasugli di sporcizia e rifiuti abbandonati. Rilevo che nel finire della precedente Consiliatura, detto tema è già stato da me sollevato con idonea interpellanza ma alla risposta formale dell’Assessore Competente non è seguito il necessario intervento fattivo”.

L’esponente dell’opposizione parla poi di uno “stato di potenziale pericolosità in cui si trovano, a causa della mancata potatura e sfalcio, alcuni platani e pini che confinano tra il civico 12 e il parco denominato Area Verde di Melara; occorre intervento immediato”, e aggiunge: “Nella zona vi sono su strada comunale e marciapiedi pertinenziali svariate buche che, soprattutto nelle ore notturne a causa della scarsa illuminazione divengono potenziale insidia tale da mettere a repentaglio l’incolumità fisica dei cittadini, parimenti occorre provvedere ad un intervento di ripristino e messa in sicurezza”.

“Via dei Pini e l’Area Verde – prosegue Lombardi – sono da sempre luoghi frequentati non solo dai cittadini della zona ma anche da studenti, genitori, personale docenti e personale Ata visto che nelle vicinanze si trova un Istituto Scolastico che prevede Scuole Elementari e Scuole Medie”.

Infine il consigliere interpella sindaco e assessore competente “al fine di assumere ogni e qualsivoglia soluzione possibile per risolvere dette problematicità, invitando gli stessi anche ad un incontro con una delegazione di abitanti del quartiere per meglio illustrare le summenzionate problematicità”.

