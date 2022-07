Iseo e Porto Venere hanno festeggiato i cinquant’anni di attività

Grande festa per i 50 anni della “Trattoria da Iseo”, il ristorante di Porto Venere frequentato dal jet set internazionale e da tutti gli amanti della cucina genuina. Lo chef Giuseppe Basso lo prese in gestione nell’estate del 1972 e in tutti questi anni l’attività ha vissuto un gran numero di successi. Innumerevoli i personaggi che si sono seduti ai tavoli della “trattoria”, dalla Regina Rania di Giordania a Owen Wilson da Luca Cordero di Montezemolo a Simon Le Bon dei Duran Duran, da Lou Reed allo stilista Valentino, da Barbra Streisand a Bocelli. Sono passati 50 anni ma il locale continua ad essere uno dei più importanti punti di riferimento del Golfo dei Poeti. È stata una festa per il traguardo raggiunto ma anche per l’entusiasmo che apre al futuro. Oggi a gestire il ristorante da Iseo sono Gian Battista e Federica, i figli di Giuseppe.

