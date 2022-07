Le canzoni e la magia dei Queen martedì sera a Santo Stefano

Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia, martedì prossimo, 19 luglio, arrivano a Santo Stefano Magra i QueenVision, tribute band dei Queen. Appuntamento alle 21.30 in Piazza della Pace. Il concerto è uno degli appuntamenti del XXVIII festival provinciale I Luoghi della Musica, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022 e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria. I QueenVision nascono nel 2008 grazie alla passione che li accomuna per l’indimenticabile band inglese. Le straordinarie capacità vocali e la professionalità al piano del cantante Lele Richiusa fanno rivivere alcune delle emozioni che solo Freddie Mercury sapeva dare. Completano la formazione Marco Di Giuseppe (Basso e Voce), Max Di Giuseppe (Chitarra e Voce) e Leo Casaroli (Batteria e Voce), che dal 1995 suonano assieme in coverband e tributeband. Poi nel 2008 l’incontro con Richiusa e la nascita dei QueenVision, che anche martedì prossimo porteranno sul palco i momenti più significativi e magici dei tour dei Queen, attraverso cambi di scena, musica, cori, armonie e naturalmente le celebri hit messe a segno da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Santo Stefano di Magra.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, non è necessaria la prenotazione.

Il programma generale del festival provinciale I Luoghi della Musica è consultabile sul sito della rassegna.

