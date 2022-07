Poggi Carducci, Campi risponde a Casini: “Lavori consegnati il 6 giugno”

“Sulla Poggi – Carducci, da parte del PD, poche idee e molto confuse: lanciano addirittura l’allarme che non si possano consegnare i lavori per la ricostruzione, senza neppure sapere o fare lo sforzo di informarsi, che sono stati consegnati più di un mese fa, il 6 giugno scorso”. L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Sarzana Campi risponde così all’esponente del Partito Democratico Casini. “A questo si è ridotta l’opposizione sarzanese? – aggiunge – A cercare un qualsiasi modo per parlar male di un appalto storico per Sarzana, senza neppure preoccuparsi se le informazioni che vogliono diffondere siano corrette? Dobbiamo riconoscere, in particolare a Beatrice Casini, almeno la coerenza e l’ostinazione: come a inizio legislatura dichiarava in Consiglio comunale di esser contro la costruzione della nuova scuola, ritenendola da zero irrealizzabile e ben più efficace lasciare i bambini in una vecchia scuola insicura, è contraria oggi, scagliandosi con ogni mezzo contro la sua realizzazione. Per lei deve essere davvero un dolore vederla invece crescere giorno dopo giorno, vedere ergersi il piano terra, nonostante una pandemia che ha rallentato gli ingranaggi, già complessi, della macchina burocratica, nonostante l’aumento indiscriminato dei prezzi di un mercato impazzito, nonostante l’ordinanza restrittiva antimafia che avrebbe potuto bloccare l’appalto e che invece prosegue con la vittoria al TAR della nostra stazione appaltante, mostrando così la bontà delle sue azioni”.

