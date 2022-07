“Quel che resta della passerella: due monumenti all’incuria e alla bruttura”

Ancora a proposito di percorsi pubblici e di quanto poco importino all’Amministrazione Ponzanelli.

Pensate alla storica ‘passerella’, di proprietà delle Ferrovie ma gravata di un diritto di transito pedonale e carrabile consolidato a favore della comunità percorrendo la quale – fin dall’immediato dopoguerra – gli abitanti della Crociata, sormontando i binari – andavano e venivano dal centrocittà.

Nel 2018 – appena in sella – l’Amministrazione Ponzanelli fornì un’eloquente anticipazione di quanto poco le stiano a cuore i passi pubblici (come ha dimostrato in seguito nella Tenuta a Marinella, sotto il portico del Laurina e fra il viale della Pace e l’area Giorgi), concordando al ribasso con le Ferrovie l’abbattimento della passerella, e rinunciando – a nome e per conto dei cittadini fruitori – allo storico passaggio ciclopedonale lungo la passerella stessa.

E questa rinuncia in cambio di cosa?

In cambio di una vaga promessa fatta alla sindaca dal direttore di zona delle Ferrovie che si sarebbe proceduto “il prima possibile alla riqualificazione del sottopasso” della stazione, che termina al di là della ferrovia non lontano dalla scale di accesso alla vecchia passerella della quale – per decisione unilaterale di Ponzanelli & C., non condivisa con alcuno – il sottopasso ferroviario ha ormai preso definitivamente il posto.

Del tutto inadeguatamente.

Un conto è infatti attraversare a piedi una passerella sotto la luce del sole, all’aria aperta, una passerella a suo modo perfino panoramica, altra cosa è andare a casa attraversando un triste sottopasso ferroviario semibuio, scivoloso quando piove per via della pavimentazione levigata, al chiuso ad ogni ora del giorno, e il cui ultimo tratto si presta – oltre una cert’ora e a dispetto dei proclami dell’assessore Torri – a spiacevoli incontri…

E della promessa “riqualificazione” di quel sottopasso ferroviario cosa ne è stato?

Nessuna traccia…

Ma il colmo è che mentre la ‘campata’ metallica della storica passerella è stata abbattuta, le due scale di accesso alle sue estremità invece no: sono ancora lì, in stato di totale abbandono e degrado, come una sorta di ruderi tristi, o di ‘incompiute’ vie di ascensione verso un vuoto squallido e degradato, due monumenti all’incuria, anche sul lato del piazzale della stazione, che pure rappresenta una delle porte della città. E quei due moncherini di scala, quei due monumenti alla bruttura, conducono nel vuoto, sbarrati alla loro sommità da muretti posticci che non garantiscono affatto che non si possano verificare incidenti…

E’ lecito chiedersi: se demolire quelle rampe ‘monche’ è compito del Comune perché, dopo tre anni, non vi ha ancora provveduto? E se invece compete alle Ferrovie (come è stato per la ‘campata’ metallica) perché il Comune o la Regione non pretendono che lo si faccia?

