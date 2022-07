Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche socio sanitarie Ilaria Cavo, ha deliberato lo stanziamento di 761.569 euro per la realizzazione delle attività previste dal ‘Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei Caregiver familiari per l’anno 2021’ residenti in Liguria.



