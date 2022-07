San Giacomo a Levanto: ci sarà anche il cardinale Bagnasco

In occasione della festa religiosa di San Giacomo apostolo, che si celebra il 25 luglio, torna a Levanto, dopo due anni di sospensione, la “festa del mare”, giunta alla cinquantaduesima edizione. Da venerdì a domenica prossima, nella chiesa-oratorio di San Giacomo, sede della confraternita omonima, si terrà il triduo di preparazione, con la Messa alle 21 celebrfata dal religioso levantese padre Dario Scopesi degli Oratoriani di San Filippo Neri. Sabato ci sarà il tradizionale pellegrinaggio a piedi “da Levanto a Levanto”: partendo dall’oratorio di San Rocco alle sette del mattino, i pellegrini saliranno alla Croce del Monte Rossola, per raggiungere il Monte San Nicolao (845 metri), che nel medioevo ospitava un ospitale per i viandanti, i cui resti sono ancora visibili. Scenderanno poi verso Framura, rientrando a Levanto attraverso la ciclo pedonale. Domenica prossima 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, torna poi, a partire dal pomeriggio, la tradizionale rievocazione storica in costume per le vie della città. Infine, lunedì 25 luglio la Messa pontificale delle 11 sarà celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, assieme al vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti.

