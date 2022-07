Sopralluogo a Marola: “Latitanza del Comune, che si è nascosto dietro falsi problemi”

Sopralluogo a Marola ieri per Piera Sommovigo, consigliera e candidata del centrosinistra alle scorse elezioni, e per i consiglieri comunali Pd Dino Falugiani e Andrea Frau. Gli amministratori si sono recati a Marola su invito delle associazioni Murati Vivi, Società di Mutuo Soccorso e Comitato per Marola, alla presenza di residenti marolini e con l’apporto del circolo locale del Partito democratico, di cui erano presenti rappresentanti. “Per la maggior parte degli spezzini Marola è un transito verso le altre borgate marinare del ponente del nostro golfo – si legge nella nota del gruppo consiliare Pd -. Non ti viene voglia di fermarti perché è dal 1869 che ha perso la sua natura di Borgata marinara, anche se i suoi abitanti non hanno mai smesso di rivendicare un affaccio al mare che potesse in qualche modo ripristinarne la sua natura storica. Se in passato la necessità del Militare ha soffocato l’attenzione della politica sulle esigenze della cittadinanza marolina, da quando la base militare ha ridotto le sue necessità non utilizzando più molti spazi oggi in apparente abbandono, sono nate diverse associazioni che hanno nel tempo protestato con forza, attirando l’attenzione sul loro problema, confidando sulla possibilità di dismissioni di aree non più necessarie”.

... » Leggi tutto