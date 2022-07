Treni in transito costretti a rallentare per tre ubriachi troppo vicini ai binari

I treni in transito dalla stazione ferroviaria di Monterosso sono stati costretti a rallentare. A provocare la situazione la presenza di tre uomini in stato di alterazione alcolica. L’episodio risale a questa sera. Le 21 erano passate da un pezzo e il terzetto è stato notato troppo vicino ai binari. Di conseguenza sono scattati gli appelli per il gruppetto ad allontanarsi. Poi, ai convogli in arrivo e transito è stata inviata la comunicazione a rallentare in prossimità della stazione. Dei fatti sono stati informati anche i Carabinieri poi giunti sul posto.

