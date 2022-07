Genova. Tra poche ore anche in Liguria tutti gli over 60 potranno prenotare la quarta dose del vaccino anti-Covid. Il via scatta lunedì a mezzogiorno: si potrà prendere appuntamento sul portale prenotavaccino.regione.liguria.it, chiamando il numero verde 800 938 883, agli sportelli Cup e in farmacia. Le prime somministrazioni sono previste per martedì.

