A 21 anni dai fatti del G8 di Genova all’Arci Canaletto la presentazione di “La rivoluzione non è che un sentimento”

Martedì 19 luglio, in occasione dell’anniversario degli avvenimenti del G8 di Genova del 2001, il Circolo Arci Canaletto e gli Archivi della Resistenza organizzano la presentazione del libro “La rivoluzione non è che un sentimento”.

Venti interviste a vent’anni dalle manifestazioni al G8 di Genova, attraverso le quali raccontare la cronaca di quei giorni, le istanze politiche, le violenze di piazza, la repressione contro il movimento e la lunga ed estenuante ricerca di giustizia. Ma si vuole, soprattutto, provare a capire le ragioni ideali, l’entusiasmo e le storie di vita che portarono a manifestare una moltitudine di uomini e donne, di diverse generazioni e provenienze, accomunati dalla convinzione che «un altro mondo è possibile». Venti testimoni che sono anche rappresentativi delle diverse tipologie di manifestante e delle culture politiche in campo: portavoce e militanti di base, giornalisti e scrittori, mediattivisti e video-operatori, legali e infermieri, studenti e giovani dei centri sociali, processati e religiosi, vittime dei pestaggi e delle torture. Questo lavoro vuole essere sia un atto di denuncia nei confronti di quanto accaduto, sia un libro di progetto, rivolto al futuro e alle nuove generazioni, perché tra le righe di questi racconti si può leggere la storia sentimentale e politica dei nostri ultimi vent’anni. Occorre comprendere quello che siamo stati (riscoprire le idealità e interrogarci sugli errori), se vogliamo tornare a pensare quello che potremmo essere domani, perché, al netto di tutti i bilanci, «la rivoluzione non è che un sentimento».

Interverranno, insieme ai curatori del libro, per portare la loro testimonianza di quei giorni Checchino Antonini, Massimo Lombardi, Fabio Sommovigo, Maurizio Acerbo e Mauro Degl’Innocenti

L’incontro si svolgerà il 19 luglio 2022 a partire dalle ore 18.30 presso il Circolo Arci Canaletto.

