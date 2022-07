Caldo estremo, arriva l’allerta rossa per le rsa: le disposizioni di Alisa per proteggere gli anziani

Genova. E’ stato emesso dal Centro di competenza per la prevenzione dei danni da ondate di calore un avviso con le raccomandazioni e le misure da seguire alla luce dell’allerta diramata a livello nazionale. Il bollettino nazionale del Ministero della salute ha infatti disposto per la città di Genova lo stato di allerta arancione per oggi e domani e di allerta rossa per mercoledì 20 luglio per il persistere di condizioni bioclimatiche sfavorevoli.

... » Leggi tutto