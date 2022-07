Diano Marina, Luca Bianchini e Elisabetta Gnone a “Due parole in riva al mare”

Diano Marina. Nell’ambito degli eventi culturali promossi dall’Assessorato alla cultura del Comune di Diano Marina, guidato da Sabrina Messico, si svolgeranno, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio alle 21 presso Villa Scarsella in via Cavour a Diano Marina, il quarto e quinto appuntamento del festival di incontri con l’autore “Due parole in riva al mare”, organizzato dall’Associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di Diano Marina e del consigliere di pari opportunità della Regione Liguria.

