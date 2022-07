Imperia, Sinistra Italiana – Sinistra in Comune: «Si pone l’urgenza di interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica»

Imperia. «Nella categoria delle discussioni a ruota libera fatte per riempire il tempo nei momenti in cui ci si dedica al futile, la chiacchera da ombrellone è un classico. Proprio a tale contesto è venuto da pensare osservando la riunione di urgenza convocata da Scajola in veste di sindaco, presidente della provincia e provetto rabdomante, per risolvere la crisi idrica che ha lasciato a secco diverse frazioni cittadine e alcuni comuni della valle Impero. Una convocazione resasi necessaria per dare l’idea di aver finalmente compreso la gravità della crisi idrica che viviamo, dopo che solo pochi giorni fa lo stesso Scajola smentiva categoricamente ipotesi di razionamenti o interruzioni del servizio dimostrando così il suo livello di lungimiranza» – dice Sinistra Italiana – Sinistra in Comune.

