Incendio boschivo in Valdurasca, Vigili del fuoco ed elicottero al lavoro

L’emergenza è scattata alle 12 quando sono arrivate decine di segnalazioni per un incendio che si stava sviluppando in Valdurasca, in prossimità di Bastremoli. Il fuoco ha divorato la zona boschiva da almeno tre fronti, il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha permesso che due fossero contenuti in tempi brevi. Il lavoro però non è cessato e in questo momento sta operando l’elicottero per arginare definitivamente anche il terzo fronte.

... » Leggi tutto