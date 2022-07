Incidente stradale a Dogana di Luni, c’è una vittima

Tragico incidente stradale, alle 16, sulla Variante Aurelia all’altezza di Dogana di Luni. Stando a quanto si apprende, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento, un’automobile e uno scooter sono entrati in collisione. Ad avere la peggio l’uomo che viaggiava in sella al due ruote. Il sinistro mortale è avvenuto in prossimità di un incrocio, non lontano dal bar Rustichini e poco distante dal Penny Market. Sul posto sono presenti i Carabinieri con il Radiomobile, i Vigili del fuoco e i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo sullo scooter. A bordo dell’auto viaggiava una donna, identificata dai militari e presente sul posto.

