La compagnia teatrale ‘I cattivi di cuore’ trionfa a Foligno, il sindaco di Pieve di Teco: «Orgoglioso del risultato ottenuto dai nostri cittadini onorari»

Pieve di Teco. «Orgoglioso del risultato ottenuto dai nostri cittadini onorari che hanno portato in alto nel panorama nazionale il nome dell’ intera provincia di Imperia». Così commenta il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri, in merito al trionfo della compagnia teatrale ‘I cattivi di cuore’ a Foligno nell’ambito del festival “I trinci – Città di Foligno”, organizzato dall’Associazione Al Castello, in collaborazione con il comune umbro.

... » Leggi tutto