La minoranza in Regione: “Dallo Stato 746mila euro per assumere psichiatri e psicologi, ma la Regione li usa per risparmiare”

“La buona notizia è che lo Stato dà alla Regione Liguria 746 mila euro per assumere neuropsichiatri e psicologi, la cattiva è che la Regione anziché usarli per aumentare le dotazioni organiche delle Asl, potrebbe utilizzarli per assunzioni già previste e già finanziate dalla Regione. Nel frattempo, nella sola Asl3, oltre mille bambini e bambine con disabilità sono in attesa di interventi riabilitativi”, premettono i consiglieri della minoranza in consiglio regionale, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa.

... » Leggi tutto