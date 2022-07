Disavventura per un turista statunitense questa mattina in Val di Vara. Il giovane si trovava alla Foce di Driginana sull’Alta Via e alle 13, forse per la carenza di cibo e acqua, ha avvertito un malore ed è caduto ferendosi a un ginocchio. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino, il giovane è stato poi messo su una barella e affidato ai soccorritori.

... » Leggi tutto