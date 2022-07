Mercato residenziale, in Liguria compravendite ferme mentre cresce l’affitto

Imperia. In Liguria il mattone tiene in questi primi sei mesi del 2022, con l’affitto che performa bene rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre i prezzi delle compravendite rimangono sostanzialmente stabili. L’Osservatorio semestrale di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, curato da Immobiliare.it Insights, evidenzia infatti un aumento dello 0,2% anno su anno nel prezzo degli immobili in vendita mentre l’affitto segna un +13,7%.

