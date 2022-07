Natale: “Qualcosa si muove nella vicenda Ars Food, un patrimonio da non disperdere”

“A seguito del fatto che la gara per la cessione del ramo d’azienda di Ars Food, che produce lo yogurt del bio-distretto di Varese Ligure, è andata deserta, ho depositato una nuova interrogazione per sollecitare la giunta regionale ad intervenire, anche attraverso la predisposizione di bandi o società partecipate, a sostegno della battaglia che i lavoratori, le organizzazioni sindacali che li rappresentano, le forze politiche e le istituzioni locali stanno portando avanti per costruire un futuro stabile ad una società che, pur di dimensioni piccole, rappresenta una ricchezza per il territorio della Val di Vara e di tutta la provincia”.

