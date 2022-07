Ricorso contro l’antenna a Belaso: “Sito non presente nella pianificazione”

Sarà discusso l’11 agosto prossimo in Camera di consiglio il ricorso al Tar della Liguria promosso da dodici residenti di Ponzano Belaso per l’annullamento, previa sospensione dell’atto, della delibera, inerente il Piano comunale di organizzazione del sistema di telecomunicazioni (POST), con cui lo scorso aprile il consiglio comunale di Santo Stefano ha unanimemente approvato la localizzazione in un terreno lungo Via Curtatone, a Ponzano Belaso, per l’installazione di una stazione radio base, intervento di cui ha fatto richiesta Wind Tre. Il ricorso, che chiede inoltre sospensione e annullamento “di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso” alla delibera menzionata, è contro Comune di Santo Stefano, Arpal e Commissione comunale Ambiente e nei confronti di Wind Tre, della persona proprietaria del terreno su cui è prevista l’installazione dell’antenna, “nonché, ove occorra” nei confronti di Te.En Engineering. A curare il ricorso, gli avvocati Francesco Mazzoni, Lorenzo Giorgi (tra gli animatori della mobilitazione contro l’installazione) e Antonio De Prata.

