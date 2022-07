Rt, rinviata l’approvazione del Bilancio. Presidente Provincia Scajola: «Per tutelare società e soci»

Imperia. Su richiesta della Provincia, oggi l’assemblea dei soci della Riviera Trasporti spa ha deciso di rinviare l’approvazione del bilancio d’esercizio 2021, Il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, che ha partecipato all’assemblea avvenuta nella sede societaria in via Nazionale, commenta: «Abbiamo ritenuto necessario chiedere il rinvio per consentire alla società un approfondimento delle poste di bilancio, tutelando in questo modo la società e i soci».

